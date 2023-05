Roanne : trois jeunes en garde à vue après les incendies de 10 voitures ce week-end

"On porte une attention toute particulière à cette affaire". Les mots du procureur de la République Abdelkrim Grini sont clairs : ne pas laisser passer ce qu'il qualifie de "vendetta". En ce sens, il vient de prolonger la garde à vue des deux individus interpelés dans la nuit de lundi à mardi pour outrage à agent et menace de mort. Ils auraient pris part à l'allumage des incendies de dix voitures dans le centre-ville de Roanne, quelques minutes après qu'un des individus de leur groupe se soit fait interpellé par les forces de l'ordre.

Dans la nuit de samedi 29 au dimanche 30 avril, un groupe de jeune sème la zizanie dans le centre-ville de Roanne. Une dizaine d'individus commettent de nombreuses incivilités et "s'apprêtent à commettre des violences" précise le procureur. Lors de l'échange avec les policier déployés sur place, les jeunes font de nombreux outrages aux agents et quelques individus menacent de mort les forces de l'ordre. "L'un est immédiatement interpellé, l'autre réussi à prendre la fuite", détaille Abdelkrim Grini*, "Il est alors aux alentours de 3 heures et demie du matin".*

Dix voitures incendiées quelques minutes plus tard

Moins d'une dizaine de minutes plus tard, 7 voitures s'embrasent devant l'hôtel des ventes, à moins d'une centaine de mètre du commissariat. "Il y a eu au moins 3 départs de feu volontaires", affirme le procureur. Trois autres véhicules seront aussi brulés un peu plus loin, toujours en centre-ville.

"Ça ne fait aucun doute que ces deux affaires, l'interpellation et les incendies, sont liées. Je pense que c'est un acte de représailles de la part de ce groupe de jeunes", déclare le procureur.

Le premier jeune interpellé a une vingtaine d'année, il est toujours en garde à vue. Deux autres compères l'ont donc rejoint lundi soir. Tous les trois sont accusés d'outrages et d'avoir proféré des menaces de mort sur les policiers. Pour ce qui est de l'enquête sur les incendies des voitures, le procureur a engagé une procédure contre X pour destruction par moyen dangereux. "C'est punit par 10 ans d'emprisonnement", rappelle -t-il. Aucune interpellation n'a eu lieu dans le cadre de cette enquête là, mais le procureur est clair : "Je condamne fermement ce type de représailles et j'espère interpeller les individus concernés prochainement".

La ville de Roanne a déjà connu des violences urbaines en guise de vendetta. En septembre dernier, 4 individus avaient été interpellées, deux mineurs et deux majeurs. "Ces deux personnes majeures ont eu des peines de prison ferme", conclut Abdelkrim Grini.