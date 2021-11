Roanne : un individu s'introduit dans une classe du lycée Carnot

Un incident a eu lieu au lycée Carnot de Roanne ce mardi 9 novembre en milieu d'après-midi. Un individu cagoulé s'est introduit dans l'établissement scolaire et a agressé une enseignante. Il a été maîtrisé par deux professeurs avant de parvenir à prendre la fuite.

Un jeune homme cagoulé s'est introduit illégalement ce mardi 9 novembre dans l'après-midi au lycée Carnot de Roanne, vers 15h15. Il s'est emparé d'un extincteur, avant de rentrer dans une salle de classe. Deux enseignants l'ont maîtrisé, mais il a réussi à s'enfuir hors de l'établissement. Une cellule psychologique va être mise en place dès le 10 novembre pour les équipes éducatives et les élèves.

Au soir des faits, le directeur académique des services de l'éducation nationale salue le courage de l'enseignante, "qui a appelé à l'aide et qui, avec un collègue, a réussi à maîtriser" l'individu. Il a tout de même eu le temps de vider l'extincteur sur les lycéens présents dans la salle de classe. L'enseignante, sous le choc, a été prise en charge par les pompiers en "urgence relative", en observation précise Dominique Poggioli.

Comme c'est le cas lors de faits de ce type, "le plan particulier de mise en sureté (PPMS) a été mis en oeuvre" poursuit le DASEN

Un complice, resté dehors, aurait été interpellé. Mais le principal suspect serait toujours en fuite.

On ne connait pas les raisons de ce geste. On ne sait même pas si ces jeunes ont fréquenté ou non ce lycée Carnot.

Une cellule psychologique doit être mise en place.