Un jeune homme de 19 ans a été interpellé hier par la police de Roanne et présenté ce mardi au parquet. Il est soupçonné d'enlèvement et séquestration sur une fillette de 11 ans mais dément les faits.

Roanne : interpellation d'un homme pour enlèvement et agression sexuelle sur une fillette de 11 ans

Quatorze heures de disparition : une éternité pour les parents de la jeune fille de 11 ans, partie se promener seule, dimanche dernier, vers dix heures du matin, dans le centre-ville de Roanne. Ne la voyant pas revenir, vers 16 heures, les parents alertent le commissariat.

Le procureur de la République de Roanne juge cette disparition inquiétante, au vu de l'âge de la fillette, d'autant plus qu'elle souffre d'une déficience intellectuelle. Le magistrat requiert aussitôt les opérateurs téléphoniques pour repérer le portable de la jeune disparue mais l'appareil est éteint.

Repérée à Roanne par les caméras de vidéo surveillance...

En parallèle, les policiers municipaux sont également sollicités ; ce sont eux qui, sur les caméras de vidéo surveillance, repèrent la fillette, discutant avec un jeune homme dans le quartier de la gare de Roanne. Sur les images, on la voit aussi, toujours accompagnée, franchir le pont du Coteau. Au-delà, il n'y a plus de caméra.

... et retrouvée en pleine nuit dans un hôtel du Coteau

Une équipe cynophile est à son tour mobilisée. Les chiens repèrent une trace et, vers une heure du matin, ils arrivent à un hôtel d'une zone commerciale du Coteau. La fillette est retrouvée dans une chambre, avec le jeune homme. Elle est saine et sauve. Elle n'aurait pas subi de violences sexuelles ; en revanche, elle parle d'attouchements, ce que semble attester la présence de son soutien-gorge retrouvé sur le sol de la chambre.

Le suspect dément toute agression sexuelle

Le jeune homme de 19 ans est interpellé dans la foulée. Il dément toute agression sexuelle mais a été présenté devant le parquet de Roanne ce mardi après-midi. Une information judiciaire a été ouverte pour enlèvement, séquestration et agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans. Le Parquet a requis le placement du suspect en détention provisoire. On ne connaît pas, à cette heure, la décision du juge des libertés et de la détention.