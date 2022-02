Roanne : un pilote de 62 ans meurt dans le crash d'un aéronef

Un homme de 62 ans a perdu la vie ce matin vendredi 25 février lors du décollage d'un petit avion de tourisme depuis l'aérodrome de Roanne (Loire). L'appareil s'est écrasé sur la piste, peu avant 10 heures. Il venait tout juste de quitter la terre ferme. Le pilote, seul à bord, est mort sur le coup. Les gendarmes sont sur place. "On ne sait pas encore ce qu'il s'est passé, il y a eu un problème juste après le décollage... Il a cherché à faire demi-tour et s'est crashé", décrit Delphine Marnat, responsable du service aéroport du Roannais Agglomération.

La brigade de gendarmerie du transport aérien est chargée de l'enquête. L'appareil est lui toujours sur place et sera également examiné dans la journée par les équipes parisiennes du BEA ( Bureau Enquête Accident). Les causes exactes du drame sont encore à définir. Le pilote en question avait son propre avion, un D195. Il était l'un des habitués de l'aérodrome, où son appareil avait sa place depuis plus d'un an.