Roanne : une enseignante mise en examen pour violences sur des élèves au Coteau

Un enseignement violent "digne d'un autre temps", décrit le procureur de la république de Roanne. Ce jeudi 22 juin, il indique avoir mis en examen une enseignante du Coteau pour violence sur mineurs de moins de 15 ans par personne ayant autorité. Un juge d'instruction a été saisi.

L'information judicaire va durer plusieurs mois, pendant ce temps la femme de 57 ans est placé sous contrôle judiciaire. Elle n'a plus le droit d'exercer une activité en lien avec des enfants, des mineurs.

Des coups de règles sur les doigts

Il y a un an et demi, des parents d'élèves décident de porter plainte après le témoignages de certains enfants. La maitresse leur aurait fait des petites tapes sur la tête, tiré sur les oreilles ou encore tapé sur les doigts avec une règle. Elle aurait également eu des mots déplacés, traitant les enfants de "bons à rien". Des violences physiques et verbales "dignes d'un autre temps", estime le procureur Abdelkrim Grini.

Depuis la plainte, la professeure est en arrêt maladie, elle n'est donc plus en contact avec des élèves. "C'est pour cela que la mise en examen intervient seulement 18 mois après, il n'y avait pas d'urgence" précise le procureur.

Chercher d'autres victimes potentielles

L'enquête va se poursuivre encore plusieurs mois, le temps de l'information judiciaire. L'objectif est de déterminer s'il n'y a eu pas d'autres victimes dans d'autres écoles. "La femme enseigne depuis une trentaine d'année", indique le procureur. Pour le moment, seule une école primaire est concernée au Coteau.

L'enseignante a donc été mise en examen pour violence sur mineurs de moins de 15 ans par personne ayant autorité, elle risque 5 ans de prison.