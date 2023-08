Roanne : une mère part au Kazakhstan avec ses trois enfants sans l'autorisation du père

Depuis le 23 juillet, Antoine Sibuet n’a plus de contact avec ses enfants. "J'ai compris que leur mère était partie avec eux car les volets de la maison étaient fermés, les placards vides et les contrats de fourniture d'eau et d'énergie résiliés", a déclaré cet habitant du Coteau, près de Roanne (Loire), à l’AFP.

"Nous ne reviendrons jamais en France"

Émile, 17 ans, Elsa, 4 ans, et Aristide, 3 ans ont été amenés au Kazakhstan par leur mère qui en est originaire.

"Nous ne reviendrons jamais en France" a-t-elle écrit dans un texto. Mardi, le procureur de la République de Roanne, Abdelkrim Grini, a ouvert une information judiciaire pour "soustraction d'enfants par ascendant hors du territoire national".

Une procédure judiciaire qui pourrait être « prolongée par une action diplomatique » entre les deux pays, ajoute le procureur. Le père de famille a de son côté envoyé des courriers au président de la République Emmanuel Marcon et à des parlementaires en lien avec le Kazakhstan. Le cabinet de la Première ministre Élisabeth Borne a indiqué au père de famille que sa situation a été "signalée à Madame Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères".