Roanne : Yves Nicolin lance sa campagne 6 mois avant les municipales, avec prudence

Yves Nicolin entre officiellement en campagne ce mardi soir pour sa réélection à la mairie de Roanne. Un départ précoce pour un élu en place entre prudence et fragilité selon ses opposants.

Roanne, France

C'est une nouvelle étape dans le calendrier du membre des Républicains, après l'annonce de sa candidature en novembre dernier, des réunions publiques au printemps et la sortie d'un livre-programme un juillet dernier. Un ouvrage qui n'aura trouvé qu'un public limité : 190 exemplaire ont été vendus au Leclerc de Riorges et à la Fnac de Roanne, et une poignée chez des libraires indépendants.

Il ne veut pas revivre 2008

Ce mardi soir Yves Nicolin va donc rassembler ses proches et ses soutiens pour lancer officiellement sa campagne. 6 mois avant le scrutin, le temps sera long alors que la plupart des maires qui cherchent à se faire réélire ne lancent parfois pas leur campagne avant le mois de janvier. Est-ce qu'il faut y voir une confiance exacerbée, un boulevard pour une réélection ? Peut-être le contraire finalement car en 2008, Yves Nicolin avait perdu la mairie au profit de la socialiste Laure Déroche et il ne veut pas revivre la même mésaventure. Lui qui a également vu il y a 2 ans, l'une de ses proches Clotilde Robin, perdre la législative alors qu'elle lui était promise, au profit de la Marcheuse Nathalie Sarles.

Andrea Iacovella : "Ça fait 30 ans qu'il enchaine les mandats d'élus"

De la prudence donc et de la fébrilité aussi. C'est ce que disent ses opposants dont un seul s'est déclaré quand les autres cherchent encore soit l'union de leurs courants, soit leur tête de gondole. Pour Andrea Iacovella qui représentera la République en Marche, si Nicolin part si tôt, c'est que son bilan n'est pas bon, qu'il sait que la ville est en perte de vitesse démographique et économique depuis des années. Et qu'il craint que son implantation d'élu depuis 30 ans dans le Roannais ne soit cette fois-ci pas forcément suffisante.

La candidature d'Yves Nicolin vue par Andrea Iacovella de RLEM Copier

Yves Nicolin sera l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire ce mardi matin à 7h50