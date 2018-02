Béziers, France

Le 16 février dernier, Robert Ménard a été relaxé par le tribunal de Béziers dans l'affaire de "l'info en laisse".

Le maire de Béziers, proche du Front national, était poursuivi en diffamation par le quotidien régional Midi Libre et son propriétaire, Jean-Michel Baylet, fondateur du Parti radical de gauche, et ministre de François Hollande entre 2016 et 2017.

En cause, une affiche publiée en août 2016 dans laquelle la Ville de Béziers posait cette question : "À qui appartient Midi Libre ?" Et cette réponse : "À Jean-Michel Baylet, ministre des collectivités territoriales".

L'affiche de Robert Ménard "éveille l'esprit de chaque citoyen"

En photo, un chien noir tenant dans sa gueule un exemplaire de Midi Libre. Et ce slogan : "Tous les jours, l'info en laisse".

Le tribunal, présidé par Claire Ougier, estime tout d'abord que "l'objectif clairement revendiqué de la publication est d'inciter le public à s'interroger sur la valeur et l'objectivité de l'information diffusée par le quotidien qui est le quotidien principal du département sinon le seul".

Et il poursuit : "un tel débat relève dans une société démocratique de l'intérêt public et ne peut qu'éveiller l'esprit de chaque citoyen".

La nature du chien sur la photo est déterminante

Concernant la photo du chien associée au slogan "l'info en laisse", le tribunal ne trouve dans cette image "rien de choquant ni de dégradant". L'explication peut surprendre : "elle représente un chien de race, propre, puissant voire majestueux".

Pour conclure, le tribunal juge "particulièrement surprenant sinon malvenu pour l'organe de presse et son directeur de publication de se prétendre victimes d'une liberté dont ils se prévalent tous les jours".

Le procureur de la République et Midi Libre ont fait appel du jugement.