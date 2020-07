Roche-La-Molière : un bureau de poste braqué, les malfaiteurs en fuite

Deux personnes ont fait irruption dans le bureau de poste de Roche-la-Molière (Loire) vers 10h30. Elles ont menacé deux clients et les salariés présents avec des armes de poing, sans blesser personne. Le distributeur du bureau venait d'être réalimenté en billets et les braqueurs ont semble-t-il réussi à repartir avec un butin même si le montant du préjudice n'est pas connu, La Poste ne souhaitant pas communiquer sur le sujet.

Les braqueurs ont pris la fuite en scooter et leur véhicule a été retrouvé incendié dans les environs. L'enquête est confiée à la police judiciaire de Saint-Étienne. Quant au bureau de Roche-la-Molière, il restera fermé jusqu'à nouvel ordre et les salariés ont immédiatement bénéficié d'un suivi psychologique et santé.