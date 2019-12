Rochefort : il conduisait avec les deux bras dans le plâtre

Un jeune Rochefortais a été surpris par les policiers au volant d'une voiture alors qu'il avait les deux bras dans le plâtre et n'a jamais passé le permis de conduire. Il s'est rendu de lui même après une course poursuite sur le parking d'un centre commercial de la ville.

Rochefort, France

Un jeune homme d'une vingtaine d'années a mené une véritable course poursuite avec la police, samedi sur le parking du centre commercial des 4 ânes à Rochefort. À quelques jours de Noël, il y avait une forte affluence, mais le plus dangereux, c'est que ce conducteur n'a jamais passé son permis, et il avait les deux bras dans le plâtre !

Les policiers qui patrouillaient ont été intrigués de voir une voiture rebrousser chemin à leur approche. Ils ont reconnu ensuite le jeune homme au volant, déjà interpellé pour conduite sans permis à plusieurs reprises. Il a tenté de les semer sur le parking du centre commercial et a finalement laissé son véhicule, avec son cousin à l'intérieur pour s'enfuir à pied.

Le jeune homme s'est présenté de lui même au commissariat. Il avait les deux bras dans le plâtre après un accident de la route en tant que passager. Il a été jugé en comparution immédiate ce lundi pour conduite sans permis en état de récidive et mise en danger d'autrui. Un délit puni au maximum de trois ans de prison et... cinq ans d'interdiction de passer son permis de conduire !!!