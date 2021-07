Rochefort : deux interpellations après quatre tentatives de cambriolage en une nuit

Les policiers de Rochefort ont arrêtés deux jeunes dans la nuit de mercredi à jeudi sur le port de Rochefort. Ils sont les auteurs de quatre tentatives de cambriolage chez des commerçants. L'un des mis en cause a été reconduit à la frontière espagnole où il était aussi recherché.

Deux jeunes ont été interpellés à Rochefort, en Charente-Maritime, après que quatre commerces du centre-ville ont été victimes de tentatives de cambriolage. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi.

Une boucherie et une boulangerie, notamment, on été visées. Un habitant a appelé les policiers lors de la première tentative de cambriolage chez le boucher. Ensuite, les cambrioleurs sont tombés nez à nez avec le boulanger qui était déjà au travail, et qui a pu lui aussi prévenir la police. Les trois jeunes cambrioleurs ont alors été repérés sur le port de Rochefort par les policiers de la BAC.

Lors de leur intervention, les policiers ont réussi à arrêter deux des trois délinquants. Tous les deux ont prétendu être mineurs, mais les policiers ont pu déterminer que l'un d'eux était bien majeur. Le mineur sera convoqué devant le juge pour enfants en septembre. Le majeur, lui, était déjà connu des autorités espagnoles pour des faits similaires. Il a donc été reconduit à la frontière dès ce vendredi soir. Il devra revenir le 1er févirer 2022 pour être jugé par le tribunal de La Rochelle.