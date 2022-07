Rochefort-Samson : une maison détruite par un incendie, trois personnes hospitalisées

Au plus fort de l'incendie, 22 sapeurs-pompiers sont intervenus dans la nuit de jeudi à vendredi à Rochefort-Samson, au pied du Vercors. Un incendie s'est déclaré vers 0h30 dans une maison de 110 m². Elle est totalement détruite. Cinq personnes se trouvaient à l'intérieur. Une femme de 89 ans et deux hommes de 63 ans et 33 ans ont été hospitalisés à Romans-sur-Isère après avoir inhalé de la fumée.

Les sapeurs-pompiers ont mobilisé neuf camions et trois lances à incendie pour éteindre les flammes. L'intervention a pris fin vers 5h30 du matin. Ils sont revenus sur les lieux ce matin et le feront ce vendredi après-midi pour voir s'il n'y avait pas de reprise de feu.