Rochefort : un adolescent entre la vie et la mort après une rixe entre jeunes

La soirée d'anniversaire d'une jeune fille de 18 ans a tourné au cauchemar samedi dernier dans la salle polyvalente Libération à Rochefort (Charente-Maritime). Pour des raisons qui restent encore à déterminer, une demi-douzaine de jeunes hommes issus du quartier de La Vacherie ont pénétré dans la salle municipale et s'en sont pris à la trentaine d'invités, armés de battes de base-ball, de clés à molette et des bombes de gaz lacrymogène.

Un déchainement de violences qui s'est intensifié sur le parvis de la salle polyvalente. Bilan, deux jeunes convives ont été grièvement. L'un souffre d'une fracture de la mâchoire, l'autre a eu la boîte crânienne défoncée (a proiri par une clé à molette). Plongé dans le coma, l'adolescent de 15 ans a été hospitalisé au CHU de Poitiers. Son pronostic vital était encore engagé ce mardi soir. Les invités de cette soirée d'anniversaire étaient essentiellement originaires d'un autre quartier rochefortais : celui du Petit-Marseille.

Rivalité amoureuse ?

La police a rapidement procédé à des interpellations ce week-end. Au total, cinq agresseurs identifiés ont été placés en garde à vue. Deux mineurs ont été remis en liberté. Deux autres âgés de 15 et 16 ans ont été placés sous contrôle judiciaire à l'issue de leur présentation au parquet de La Rochelle. Enfin, un jeune majeur de 18 ans, en état de récidive légale pour des violences, a été placé en détention provisoire. Le Procureur de la République adjoint, Thierry May, précise qu'une information judiciaire a été ouverte pour "des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente". D'autres interpellations ne sont pas exclues.

Quelle raison a-t-elle poussé ces agresseurs à ce déchainement de violences ? Les nombreux témoignages recueillis par les enquêteurs ne permettent pas, à ce stade, d'en expliquer clairement la cause. Cette expédition punitive a t-elle été décidée en représailles d'une altercation antérieure entre jeunes issus de deux quartiers différents ? D'autres témoins évoquent une vengeance sur fond de rivalité sentimentale. Quoi qu'il en soit, le motif semble bien futile au regard du déchainement de violences et des conséquences pour une des victimes qui se trouve entre la vie et la mort.