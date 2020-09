Rochefort : un animateur du service jeunesse soupçonné d'agression sexuelle

Les parents d'une fillette ont alerté la mairie de Rochefort le 21 août et porté plainte contre un animateur du service jeunesse. Il aurait procédé à des attouchements sexuels. L'animateur a reconnu les faits, et la mairie a prévenu les parents dont les enfants fréquentent le service jeunesse.

C'est la mairie de Rochefort qui a rendu l'information publique : un animateur de son service jeunesse est soupçonné d'agression sexuelle. Les parents d'une fillette ont porté plainte contre lui, et ont prévenu la mairie le 21 août dernier. La fillette l'accuse d'attouchement sexuels.

Ça a été un choc pour nous et pour moi qui le connais personnellement. - Hervé Blanché, maire de Rochefort

L'animateur a d'abord nié les faits, puis trois jours plus tard, il les a reconnus devant le maire : "ça a été un choc pour nous, et pour moi qui le connait personnellement depuis plus de 20 ans, il était animateur quand j'étais président de l'office municipal de la jeunesse" indique Hervé Blanché, "on est tous sous le choc, tous étonnés, mais il y a parfois des dérives dans la vie".

La mairie a prévenu les parents des enfants qui fréquent le service

La rumeur a très vite parcouru les rues de Rochefort, "une patronne de bar m'en a parlé" confie le maire. L'animateur ayant reconnu les faits, la mairie a informé tous les parents dont les enfants fréquentent le service. Tous ont reçu un courrier, nommant l'animateur en question "pour éviter qu'il y ait un amalgame et que l'opprobre soit jetée sur les autres animateurs", explique Hervé Blanché.

L'animateur d'abord placé en garde à vue a été remis en liberté ce mardi soir, et placé sous contrôle judiciaire. Il est suspendu de ses fonctions, la mairie de Rochefort a lancé une procédure de révocation de la fonction publique. Il comparaîtra devant le tribunal correctionnel le 3 décembre.