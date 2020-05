Rochefort : une association de quartier de la Gélinerie s'est fait dérober ses poules

Rochefort, France

Une association rochefortaise, s’est fait voler deux poules et l'enclos dans le quartier de la Gélinerie dans la nuit du lundi 25 mai. "Do it yourself" aménage un espace vert inoccupé dans le quartier. L’association ne veut pas se laisser abattre et compte avoir bientôt de nouvelles poules.