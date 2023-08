Rochefort : une mère et son fils interpellés lors d'une opération anti-drogue

Une mère et son fils ont été interpellés, et placés en garde à vue lors d'une opération anti drogue dans le quartier du Petit Marseille à Rochefort la semaine dernière. 248 grammes de cocaïne, 160 de cannabis et un pistolet automatique chargé ont été retrouvés, entre autres, à leur domicile.