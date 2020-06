Rockets et bombe découverts, véhicules brûlés, enquête : le point sur l'incendie à Brive

Un travail de fourmi vient de débuter pour les enquêteurs chargés de faire la lumière sur les causes de l'impressionnant incendie qui a ravagé un hangar rempli voitures de collection à Brive, ce lundi, et qui s'est propagé à une maison. Des engins explosifs ont aussi été retrouvés.

L'enquête se poursuit à Brive après l'impressionnant incendie qui a ravagé, ce lundi en milieu de matinée, un hangar rempli de véhicules de collection et militaires dans un quartier résidentiel avec des rues étroites. Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer après l'intervention de plus de trente pompiers et notamment la grande échelle.

à lire aussi Un important incendie fait de gros dégâts dans le centre-ville de Brive

1. Les dégâts

Le feu a pris dans un hangar de près de 300 mètres carrés où étaient stationnés " une quinzaine de véhicules " selon le propriétaire, Philippe Honoré, collectionneur de belles voitures et d'anciens véhicules militaires. Des Citroën traction, DS 23, SM Maserati, mais aussi une Simca Régence ont brûlé tout comme des ex camions militaires, des Dodge et un GMC sont partis en fumée. En se propageant à l'arrière du bâtiment, l'incendie a ensuite touché une maison attenante, inhabitée, dont le toit a été ravagé.

Située à l'arrière du hangar, une maison attenante a été sévèrement endommagée © Radio France - Nicolas Blanzat

2. Des engins explosifs retrouvés

Dans la foulée de l'intervention des pompiers, les démineurs de Bordeaux ont été dépêchés sur place en raison de la présence d'engins explosifs sur le site. Une bombe, finalement factice, mais aussi deux rockets et une grenade ont, à cette heure, été découverts selon les éléments dont dispose France Bleu Limousin. Mais les démineurs poursuivront leur travail ce mardi car ils n'ont pas pu explorer encore tout le bâtiment. Afin de sécuriser les lieux, les pompiers et les policiers vont rester mobilisés sur place avant que l'enquête puisse totalement se poursuivre.

3. L'enquête

L'enjeu désormais est, bien évidemment, de savoir comment le feu s'est déclaré dans ce bâtiment fait de tôles ondulées. Les experts incendie vont avoir bien du travail pour arriver à en déterminer l'origine, et s'il est accidentel ou volontaire. Le propriétaire, revenu en toute hâte des environs d'Argentat où il séjournait pour le week-end, assure que " l'électricité est systématiquement coupée au disjoncteur quand il n'y a personne ". Ses deux fils, arrivés sur place très rapidement, l'ont aussi notifiés aux enquêteurs.

Des agents avec des chalumeaux pour faire brûler les herbes folles

L'un des véhicules, avec les fluides contenus, peut-il à l'origine du feu ? Ce feu est-il dû à une intervention extérieure ? Les enquêteurs vont devoir fermer toutes les portes, d'autant que plusieurs habitants de la rue ont rapidement indiqué la présence d'agents avec des chalumeaux missionnés pour faire brûler les herbes folles le long des murs et des habitations. " Plusieurs auditions seront menées dans le cadre de l'enquête " assure Emilie Lasbats, substitut du procureur de la République de Brive, qui s'est transportée sur les lieux. " Que ce soit le propriétaire et son entourage, les riverains ayant donné l'alerte, le voisinage, etc. J'ai effectivement entendu parler du passage, un peu plus tôt, d'agents missionnés par la ville. Cela fait partie de l'enquête ". Venu lui aussi sur place, le directeur général des services de la ville Brive, François Hitier, est resté un long moment aux côtés de ces agents à qui il avait été demandé de rester près des lieux du sinistre. Mais, à cette heure, il ne s'agit bien que d'une piste parmi de nombreuses autres.