Rodéo mortel à Glisy: la préfecture interdit les rassemblements les week-ends dans cinq communes près d'Amiens

Si jusqu’à présent les rodéos étaient interdits, les rassemblements de personnes autour de ces "runs" étaient autorisés. La préfète de la Somme a pris un arrêté pour les interdire le week-end jusqu'au 29 août dans cinq communes de l’agglomération amiénoise : Boves, Camon, Dury, Glisy et Longueau.

Une première mesure pour mettre un terme aux rodéos urbains après la mort d’une jeune femme samedi 17 juillet alors qu’elle assistait à un rassemblement de ce type à Glisy. Ce soir-là, Julie F., 21 ans, a été percutée de plein fouet par un motard. Le pilote a voulu réaliser une « roue arrière » mais a perdu le contrôle a violemment percuté la victime. L’homme est mis en examen pour homicide involontaire.

Les rassemblements en marge de rodéos interdits tous les week-ends jusqu'à fin août

Suite à ce drame, une réunion de travail avec les maires de Boves, de Glisy et de Longueau, le président d’Amiens métropole, le conseil départemental et les forces de l’ordre s’est tenue en préfecture le 23 juillet.

Après ces échanges, la préfète a pris un arrêté qui interdit « les rassemblements de personnes et de véhicules terrestres à moteur dont l’objectif est de réaliser des démonstrations de tuning et de course du vendredi au dimanche inclus ».

Jusqu’à présent, seuls les rodéos étaient interdits. Les rassemblements de personnes en marge de ces manifestations seront désormais eux aussi sanctionnés. L’arrêté sera en vigueur jusqu’au dimanche 29 août sur le territoire des communes de Boves, Camon, Dury, Glisy et Longueau.

Des pistes de travail encore à l'étude

D’autres propositions ont été évoquées lors de la réunion de travail : lever les contraintes règlementaires pour réduire la vitesse autorisée de l’axe concerné à 50 km/h (il est aujourd’hui limité à 90 km/h), mettre en place des caméras de vidéoprotection au niveau de la zone commerciale et de l’axe concerné, ou encore renforcer les contrôles routiers sur les zones susceptibles d’être utilisées pour des rodéos. Ces pistes de travail sont toujours à l’étude.

La préfecture de la Somme rappelle que la loi du 3 août 2018 prévoit des sanctions pour les auteurs de rodéos motorisés pouvant aller jusqu’à 5 ans de prison et une confiscation des véhicules. Les organisateurs encourent jusqu’à deux ans de prison et 30 000 € d’amende.