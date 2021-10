Rodéo nocturne et urbain suivi de violences au Boucau

Accompagné de son épouse et de son enfant, un homme demande au conducteur de la voiture qui faisait des allers et retours incessants dans une rue à sens unique, d'"y aller doucement sur la pédale". Il est 22h45 samedi dernier, dans un quartier résidentiel. Deux jeunes hommes sont à l'avant de la voiture, le passager assis à l'extérieur sur la fenêtre et deux jeunes femmes sont à l'arrière du véhicule. L'homme qui leur demande de se calmer leur précise qu'il est policier. Ce qui déclenche la fureur de deux jeunes hommes qui descendent du véhicule. S'ensuit un déchaînement de violences. Des coups. Des insultes. Des menaces. Un voisin venu s'interposer est à son tour visé. Il prend des coups de tête, des coups de poing. Les auteurs remontent dans leur voiture et foncent sur lui. Il parvient à éviter le véhicule in extremis.

La voiture prend alors la fuite. Ils seront interpellés un peu plus tard par une patrouille de la BAC, la Brigade anti criminalité. Placés en garde à vue au commissariat de Police de Bayonne, les jeunes hommes de 19 et 20 ans doivent être déférés ce lundi devant le Parquet. Ils sont passibles de poursuites pour violences en réunion sur personne dépositaire de l'autorité publique.

Le syndicat Alliance Police Nationale 64, dans un communiqué, dénonce "cette agression envers un policier qui démontre une fois de plus une 'haine anti flic' montante dans notre société". Le syndicat réclame que "la justice prenne des sanctions à la hauteur des événements" à l'encontre des deux individus.