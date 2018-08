Libourne, France

Le rodéo routier démarre à Saint-Quentin-du-Baron tard dans la soirée de mardi. Une Renaud Clio, volée à Floirac, roule à vive allure dans cette petite commune du Libournais.

Les va-et-vient ont le don d'excéder les riverains. Un habitant sort de chez lui et tente de stopper le véhicule. Il passe la main par la fenêtre mais le conducteur accélère. Le riverain est traîné sur plusieurs mètres. Pas de bobos mais le véhicule roule toujours.

La gendarmerie arrive et s'en suit une course poursuite de plusieurs kilomètres. Le voleur prend la direction de Génissac. Il roule à tombeau ouvert et contraint une voiture qui arrive en face à se ranger dans le fossé. Il s'engage ensuite à contre-sens sur la Nationale 89 puis fait demi-tour et la sa chance s'arrête net contre la barrière de sécurité.

L'interpellation a lieu sur la bande d'arrêt d'urgence, direction la gendarmerie, fin du rodéo et début des ennuis judiciaires...