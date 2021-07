Rodéo sauvage à Glisy : l'émotion et le ras-le-bol des habitants

Ca fait 44 ans que Marlyse habite à Glisy et depuis quelques années, impossible pour elle de dormir les fenêtres ouvertes à cause des rodéos. "C'est bruyant, c'est pas normal qu'il y ait des rodéos du côté de Géant, et puis c'est régulier, c'est sans arrêt des accélérations." Cette retraitée redoutait un accident mortel. "Une jeune femme de 20 ans, vous vous rendez compte". Dans la nuit de vendredi à samedi, une jeune fille est morte, percutée par un motard lors d'un rodéo sauvage. Elle y assistait et a voulu traverser au moment où la moto arrivait à pleine vitesse.

C'est vraiment dangereux

"Un drame terrible", selon le maire, Guy Penaud, qui craignait lui aussi qu'un accident arrive. D'autant que les rodéos se multiplient ces derniers temps. "Les gens m'appellent régulièrement pour me dire que ça recommence", soupire l'élu. En plus des nuisances sonores, il y a aussi la vitesse. Loïs travaille près du Géant Casino. Lorsqu'elle rentre en voiture tard le soir, elle a peur. "Je fais très attention, j'en ai qui arrivent à fond de balle à côté de moi, je suis un peu paniquée, c'est dangereux vraiment."

Comment lutter contre ce phénomène ?

Les autorités ont bien installé des ralentisseurs de vitesse. Mais pour Théo, croisé sur le parking de l'hypermarché, c'est inefficace. ''Ces ralentisseurs sont trop bas, ils ralentissent pas dessus, ils passent dessus, ils sont à 80, 100. Ils devraient faire comme certains endroits en ville, où ils sont un peu plus hauts." Les ralentisseurs ont été conçus pour laisser passer les bus. La préfecture et les élus locaux réfléchissent à de nouvelles mesures. Samedi soir, les contrôles ont été renforcés. Une enquête est ouverte.