Rodéo sauvage à Glisy : la préfète de la Somme va décider de nouvelles mesures

Après la mort d'une jeune femme de 20 ans dans la nuit de samedi à dimanche à Glisy près d'Amiens, les réactions politiques se succèdent. Cette piétonne assistait à un rodéo moto, quand elle a traversé la rue et a été percutée par une moto en roue arrière. Elle est morte à l'hôpital. Le motard âgé de 32 ans est dans un état grave. Il a été hospitalisé au CHU d'Amiens. Cet homme n'a pas de casier judiciaire. Il est inconnu des services de police pour des faits de rodéo.

La moto retrouvée à 100 mètres de la collision

Selon le parquet, il aurait perdu le contrôle de sa moto alors qu'il circulait en roue arrière. Sa moto a été retrouvée à plus de 100 mètres de la collision, un choc extrêmement violent. "Un dramatique accident" selon la préfète de la Somme.

Dans un communiqué, elle rappelle les risques de ces rodéos pour les piétons et les conducteurs et assure vouloir intensifier la lutte contre ce phénomène : depuis 2019, 200 contrôles ont été effectués, 50 verbalisations dressées, 5 personnes ont aussi été interpellées. Muriel Nguyen qui promet de nouvelles mesures dans les jours prochains, après une réunion avec le président d'Amiens Métropole, et les élus de Boves, Glisy et Longueau.

Pour Alain Gest, le président d'Amiens Métropole, il faut réfléchir à de nouvelles mesures, essayer d'identifier en amont les messages qui circulent sur les réseaux sociaux annonçant les rodéos sauvages, voire mettre des caméras ou des radars sur la zone.

Mais il faut également selon lui des peines sévères contre ceux qui font du rodéo. Pour rappel, les auteurs de rodéo risquent jusqu'à cinq ans de prison, les organisateurs 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende.

Selon nos informations, 300 personnes auraient assisté à ce rodéo urbain.