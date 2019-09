Rodéo urbain à Bordeaux : il faut "regarder le rôle des réseaux sociaux" pour le député Eric Poulliat

Bordeaux, France

Un rodéo motorisé de grande ampleur a réveillé le secteur de Bordeaux Nord, ce vendredi. 150 à 200 motards ont rôdé notamment sur l'avenue Lucien Faure, jusqu'au pied du pont Chaban-Delmas. Cette séance de rodéo est inédite dans Bordeaux et répond à "une logique très massive" selon le député de la 6ème circonscription de Gironde Eric Poulliat (LREM).

Eric Poulliat : "La loi visait à lutter contre une délinquance récurrente qui gênait les riverains" Copier

Eric Poulliat a déposé un projet de loi en mai 2018 pour lutter contre le phénomène des rodéos urbains. Une loi votée le 3 août et promulguée peu après. "Une loi pour lutter contre une délinquance qui était récurrente" et qui ne correspond pas tout à fait au phénomène observé à Bordeaux, pour le député. "On est sur un autre visage, une autre façon de se comporter de manière complètement délictuelle sur la route." Le rodéo massif peut s'expliquer en partie, pour Eric Poulliat, par la facilité à se rassembler et constituer des groupes via les réseaux sociaux. "Il y a quelque chose à regarde sur le rôle des réseaux sociaux, et l'implication des personnes qui tiennent ces groupes."

Deux personnes toujours en garde à vue à Bordeaux

Deux personnes, dont une en "rapport direct" avec le rodéo, ont été arrêtées à Bordeaux. Elles sont toujours en garde à vue ce dimanche matin. La loi en vigueur depuis un peu plus d'un an a notamment permis aux policiers de réquisitionner et de garder les motos des gardés à vue. La loi prévoit des sanctions pénales allant jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euro d'amende.