Rodéo urbain dans l'agglomération de Sens, un jeune homme interpellé dans une impasse

Ce n'est pas la première fois que les riverains de la place de la fraternité à Paron, dans l'agglomération de Sens, se plaignent des nuisances sonores à cause des rodéo urbains. Ce jeudi soir ils sont appelés la police. Un jeune homme a été interpellé, placé en garde à vue.

Il se retrouve dans une impasse, au sens propre, comme au figuré. un jeune homme de 21 ans a été interpellé hier soir, par les policiers, en début de soirée dans le quartier de la place de la fraternité à Paron.

Dans une impasse, car ce motard, qui n'était pas du coin (originaire de St-julien-du-Sault, dans l'Yonne) a d'abord tenté d'échapper aux forces de l'ordre, mais sa tentative de fuite a terminé dans une impasse, ou les policiers l'ont interpellés.

Pas de permis, pas d'assurance

Dans une impasse également car en plus de s'adonner à des rodéo urbains interdits et à perturber la tranquillité des riverains, cet icaunais pilotait une moto cross, sans permis et sans assurance.

Sa moto cross a été placée sous scellé, quant au pilote il devra répondre devant la justice des chefs d'accusation suivants : rodéo motorisé en réunion, refus d'obtempérer, défaut d'assurance et de permis de conduire.