Rodéo urbain : en Mayenne, un jeune motard, sans assurance, permis suspendu et ivre, prend la fuite

Les policiers de Laval ont interpelé un jeune homme de 28 ans dans la nuit de lundi à mardi pour rodéo urbain. Les forces de l'ordre ont repéré dans le centre-ville à 21h30 une moto sans plaque d'immatriculation qui faisait des embardées à droite et à gauche. Le pilote, qui roulait sans casque, a pris la fuite et s'est caché entre deux voitures, avant d'être arrêté par les fonctionnaires.

Le jeune motard a été contrôlé en état d'ébriété avec 2,1 grammes d'alcool par litre de sang. Il cumulait aussi plusieurs infractions au code de la route : conduite sans assurance et un permis suspendu. Inconnu des services pour des faits de rodéo urbain, il est cependant connu pour de nombreux délits routiers.

Les policiers de Laval mettent l'accent sur ce délit, "c'est la préoccupation du moment" dit-on au commissariat, et rappellent qu'ils effectuent de nombreuses patrouilles dans les quartiers les plus concernés comme le centre-ville, les quartiers Saint Nicolas et les Fourches.