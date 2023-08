Rodéo urbain massif au nord de Toulouse : 300 véhicules, plusieurs confisqués par la justice

Ce sont des rodéos urbains, organisés "quasiment tous les vendredis" ne s'étonnent plus les gendarmes deal compagnie de Saint-Michel, du côté de Saint-Alban et Fenouillet, dans le nord de la métropole toulousaine. D'ailleurs, une descente avait déjà été organisée les 14 et 15 juillet sur ces deux communes.

ⓘ Publicité

À lire aussi À Toulouse, des drones pour lutter contre les rodéos urbains

Dans le public cette nuit-là au bord de la route, des enfants

Celui-là a eu lieu dans la soirée du 21 au 22 juillet, sur la commune de Saint-Alban, l'avenue Léon Jouhaux, un grand axe en ligne droite et en zone d'activités. Quand les gendarmes arrivent sur les lieux vers une heure du matin, ils recensent environ 300 véhicules et 500 spectateurs au bord de la route dont des enfants.

Tous sont venus voir le spectacle, relayé sur les réseaux sociaux : des voitures de grosse cylindrée et des deux-roues pilotées pour le moins dangereusement : accélération jusqu'à 100 km/h en ville, patinage de roues (les fameux "burns"), roues arrières ("wheelings").

Les gendarmes identifient plusieurs véhicules mettant alors gravement en danger le public présent. Leurs cinq propriétaires ont été alors convoqués à la gendarmerie et placés en garde à vue dix jours plus tard, le lundi 31 juillet et le mardi 1er août. Il s'agit de cinq hommes de 25 à 30 ans, tous actifs, habitant le département et sans casier judiciaire.

Des travailleurs inconnus de la justice

Quatre d'entre eux ont accepté une comparution préalable avec reconnaissance de culpabilité dès le 1er août, ce qui accélère la procédure en échange de la promesse d'une peine plus clémente. Leurs véhicules, une Jaguar F-Type, une VW Golf GTI, une Audi A3 et une moto Kawasaki Z800 ont été confisqués, mais leur permis n'a pas été annulé ou suspendu.

L'un des quatre a aussi été reconnu sur des vidéos publiées sur Internet où il se filme lui-même : on le voit à 241 km/h sur le périphérique de Toulouse ou à 130 km/h sur une route départementale.

Le propriétaire d'une BMW Série 4 a quant à lui refusé cette procédure rapide, il sera jugé devant le tribunal correctionnel de Toulouse en décembre prochain. Il risque dans les textes une lourde amende et même potentiellement de la prison avec sursis.