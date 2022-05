Rodéo urbain : un homme de 20 ans en garde à vue après une série d'infractions en moto à Nîmes

Il a été arrêté ce dimanche soir dans le centre-ville de Nîmes, rue Dhuoda, près de l'avenue Jean Jaurès. La police a intercepté un motard de vingt ans, après une série d'infractions : feux rouges et stop brûlés, vitesse excessive. Et décidément, il cumule : il roulait sans permis, sans assurance et en possession de stupéfiants. Son véhicule est confisqué, en fourrière. Lui est pour l'instant en garde à vue.

à lire aussi La circulation des trains entre Nîmes et Tarascon perturbée après l'accident d'un bus sous un pont