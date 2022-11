Rodéo urbain - une trentaine de motards verbalisés pour des infractions à Alès

Un rassemblement de motos a été stoppé par les gendarmes et les policiers à Alès, ce lundi (Gard). Un regroupement dans un premier temps détecté par la vidéo surveillance de la ville d'Alès. En fait, la brigade de gendarmerie de Saint-Martin-de-Valgalgues a capté un message sur les réseaux sociaux appelant les jeunes cyclomotoristes à se rassembler dans Alès en début d'après-midi, pour se déplacer en groupe, dans la périphérie de la ville. La police a dans un premier temps intercepté plusieurs jeunes, verbalisés pour des infractions au code de la route et absence d'équipements de sécurité. Plusieurs ont essayé de s'enfuir par les rocades d'Alès vers Saint-Privat-des-Vieux et Saint-Hilaire-de-Brethmas. Eux aussi ont été rattrapés, et verbalisés, pour avoir enfreint le code de la route.

Au total, une trentaine d'autres pilotes de deux-roues ont été interceptés et verbalisés eux aussi par les gendarmes pour de nombreuses infractions au code de la route et pour des défauts d'équipements individuels de sécurité.