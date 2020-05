Rodéos à Besançon : un homme de 26 ans placé en garde à vue

La police de Besançon continue sa lutte contre les rodéos en ville : encore le week-end du 9-10 mai, un homme de 26 ans a été interpellé. Il a été placé en garde à vue au commissariat de police de Besançon. Il a écopé d'une convocation devant un officier de police judiciaire.

Les policiers ont également saisi au cours du week-end plusieurs deux-roues : quatre précisément, trois dans le quartier de Planoise à Besançon et un à Chalezeule. En cas de rodéo en ville, la peine encourue est d'un an d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende et la confiscation de la moto ou du scooter.