Rodéos à Clermont-Ferrand : un policier blessé lors d'une interpellation ce mardi

C'est un nouveau rodéo, un "wheeling" qui aurait pu être, encore une fois, très grave.

Ce mardi après-midi, c'est un policier clermontois de la brigade VTT qui a été blessé dans le centre-ville après avoir voulu interpeller un individu qui faisait ces "wheelings", ces "roues-arrières" sur une voie du tramway, en face du centre diocésain, sur l'avenue de la République, à deux pas...du commissariat.

"Les rodéos, un vrai fléau"

Lorsque les policiers se rendent sur place après le signalement de ces agissements vers 16h, le motard refuse d'être interpellé et, selon les policiers, fonce délibérément vers eux. L'un des cyclistes s'accroche au scooter et est trainé sur plusieurs mètres.

Le motard ne parvient pas à prendre la fuite. Le jeune majeur, très défavorablement connu de la police, est alors interpellé.

Le policier, lui, est blessé au bras. Il doit passer une visite médicale pour l'estimation de la gravité de sa blessure.

"Ces rodéos à deux roues sont un vrai danger pour la population et pour les forces de l'ordre qui doivent de plus en plus intervenir face à un fléau qui ne fait que s'étendre" réagit ce mardi soir Mickaël Granero, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP FO.

Les opérations de police se multiplient en effet ces dernières semaines pour lutter contre ce phénomène.

La semaine dernière une octogénaire avait été percutée mortellement lors de l'un de ces rodéos dans le quartier Croix-de-Neyrat.