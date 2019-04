Rodéos sauvages : les maires de l'agglomération d'Elbeuf écrivent une lettre au ministre de l'Intérieur

Dans l'agglomération d'Elbeuf, les maires constatent qu'il y a de plus en plus de quad et de motocross qui font des rodéos sauvages depuis quelques années. Ils ont co-signé une lettre au ministre de l'Intérieur pour réclamer plus de moyens.

Huit maires de l'agglomération d'Elbeuf ont co-signé une lettre au ministre de l'Intérieur. Ils veulent plus de moyens pour lutter contre les rodéos sauvages. Ce phénomène empoisonne la vie des habitants dans certains quartiers.

A Saint-Pierre-les-Elbeuf par exemple, Noura sait qu'elle ne pourra pas ouvrir les fenêtres les jours de beau temps : "c'est là qu'ils arrivent, et ça réveille ma fille de 18 mois quand elle fait ça sieste. Ca passe et ça repasse. C'est toute la journée. Alors je ferme les fenêtres et les volets"

C'est le bruit d'un hélicoptère qui se pose ! C'est brutal - Noura, une habitante de Saint-Pierre

Sa voisine, une autre mère de famille, n'est pas tranquille quand les conducteurs s'amusent à rouler uniquement sur leur roue arrière "c'est imprudent, parfois ils passent sur la pelouse"

Une autre habitante, franchement excédée, pense même à déménager à cause de ce phénomène "je suis née ici, mais là, c'est franchement pénible ! Et puis que fait la mairie ? Le problème tourne en rond !"

Ce sont juste des jeunes qui s'amusent. Mais qu'ils aillent le faire dans la forêt ou sur un terrain réservé - Noura

Les policiers ne peuvent pas engager de course poursuite avec ces quads. Ils risquent de lourdes poursuites judiciaires en cas d'accident grave, et ce même si ce sont des quad dangereux, non homologués, sans plaque d'immatriculation. Le chef de la police de Saint-Pierre, propose de lutter en amont contre le phénomène, en demandant une preuve de propriété d'un terrain pour tout achat de quad. Il rappelle aussi que toute photo prise par des habitants est "très très utile pour construire les dossiers". La mairie attend aussi 4 vélos électriques. Un moyen plus pratique que la seule voiture pour intercepter les rodéos sauvages, sans engager de course poursuite.