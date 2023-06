Rodéos urbains : 25 véhicules saisis depuis début mai au Havre, une première destruction a eu lieu

Depuis le 4 mai dernier, la police nationale du Havre a réactivé sa cellule anti "rodéos urbains". En moins de deux mois, elle a déjà procédé à 51 interpellations, 25 véhicules ont été saisis. Une première session de destruction a été opérée ce mardi matin, 14 motos, scooters, quads et même une trottinette électrique ont été broyés au centre de recyclage Unifer du Havre.

Les rodéos motorisés sont passibles d'un an à cinq ans d'emprisonnement, et d'une amende qui peut aller jusqu'à 15.000 euros. "Mais la législation s'est encore durcie, rappelle Bruno Dieudonné, procureur de la République du Havre, aujourd'hui la loi prévoit la confiscation obligatoire des engins qui ont servi à ces rodéos".

"C'est la mesure la plus redoutée, constate le magistrat. Ce sont des véhicules de quartier, qui passent de main en main. Et il est évident que quand on leur retire leurs jouets, les conducteurs en sont particulièrement affectés."

51 interpellations en moins de deux mois

Créée depuis 2019, la cellule contre les "rodéos urbains" du Havre est composée de quatre personnes : deux enquêteurs, et deux policiers sur le terrain pour les constatations et les interpellations. "Nous avons amélioré nos méthodes, constate Julien Herbaut, commissaire central de la police du Havre. Nous sommes plus en lien avec la population qui nous alerte des rodéos".

La cellule repère les contrevenants grâce aux images des caméras du CSU (Centre de supervision urbain), mais également en lien étroit avec la population. "Nous traitons tous les appels au 17, explique le commissaire, nous lisons également tous les mails, et prenons soin de répondre à chacun d'entre eux".

Si vous êtes témoin d'un rodéo urbain, vous pouvez vous adresser à cette cellule par cette adresse mail : ddsp76-csp-le-havre@antirodeo.fr.