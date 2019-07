Rodéos urbains dans l'agglomération de Nancy : trois interpellations avec l'aide d'un avion

Nancy, France

Trois personnes ont été interpellées ce mardi 2 juillet à Vandoeuvre dans l'agglomération de Nancy, deux majeurs et un mineur.

Les enquêteurs ont pu pour cette enquête travailler avec l'appui exceptionnel d'un avion civil de la police de l'air et des frontières, muni de caméras. Les images très précises arrivant directement sur les smartphones des enquêteurs.

Une moto de cross a été confisquée. Le mineur sera convoqué devant un juge pour enfants, les deux majeurs font l'objet d'une COPJ, convocation par un officier de policier judiciaire.

Des rodéos urbains, un phénomène accentué cette année 2019

Des rodéos à moto chaque soir, des riverains n'en peuvent plus ! dans un certain nombre de quartiers de l'agglomération nancéienne, à Vandœuvre, Malzéville, Saint Max, Laxou Champ le Bœuf. Guillaume Martin, commissaire, chef du service d'intervention, d'aide et d'assistance de proximité à l'hôtel de police de Nancy explique que la majorité des appels au 17 lors de ces rodéos sont pour des nuisances sonores. Trop de bruits et le danger pour les passants, et les conducteurs de ces motos cross eux mêmes , "souvent sans casque, sans gants, sans plaque d'immatriculation, sans assurance" ajoute le commissaire.

Selon Guillaume Martin, si l'année 2018 a été plus tranquille, ce phénomène de rodéos urbains à moto s'est accentué cette année dans l'agglomération de Nancy, "peut-être en raison des réseaux sociaux, des vidéos sont mises en ligne".

Les peines encourues pour les majeurs interpellés, un an de prison et 15.000 euros d'amende, en cas de rodéo en bande, la peine maximale est de deux ans de prison et 30.000 euros d'amende. Si les conducteurs sont en plus alcoolisés ou sans permis ou drogués, la peine de prison encourue est de trois ans et l'amende de 45.000euros