Rodéos urbains : de plus en plus de contrôles en Côte-d'Or mais peu d'interpellations

Plusieurs accidents graves en France depuis début août à cause de rodéos urbains. Le gouvernement veut intensifier la lutte contre ce phénomène avec un objectif affiché de 10.000 contrôles en France d'ici la fin du mois. La Côte-d'Or et notamment certains quartiers de la Métropole dijonnaise ne sont pas épargnés. On fait le point sur le dispositif mis en place à la mi-août 2022.

Une seule interpellation

Jeudi 18 août 2022, un contrôle anti-rodéo était organisé à Quetigny, par la gendarmerie et la police municipale. "Nous avons depuis le 9 août intensifié l'action qui est menée dans le département". Le Préfet de Côte-d'Or Fabien Sudry a profité de cette opération de contrôle pour communiquer les derniers chiffres.

Du 9 au 17 août, 40 opérations ont été menées - 29 par la police, 11 par la gendarmerie. Sur les mois de mai, juin et juillet, 60 opérations au total avaient été menés. "Une accélération très forte du nombre de contrôles", pour le Préfet.

Du 9 au 17 août, 374 personnes contrôlées, 32 verbalisations (de natures diverses dans le cadre de contrôles routiers, donc pas forcément pour des rodéos).

Une interpellation à Dijon "d'une personne qui s'adonnait à des rodéos urbains".

Trois saisies de deux-roues à Dijon.

Fabien Sudry indique vouloir encore augmenter ce dispositif : "dans la semaine qui vient, passer de quatre à six opérations par jour en moyenne" sur le département.

"La marge de manœuvre pour arrêter ces délinquants est très limitée"

"Chaque commissariat mènera au moins 3 opérations anti-rodéos/jour", a indiqué sur Twitter le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Du côté du syndicat de police Alliance, représenté en Côte-d'Or par Cédric Bovrisse, certaines réserves sont émises, "par rapport aux moyens qui sont alloués".

"Trois contrôles par jour, il convient de voir comment cela va se passer, et ce qu'il sera possible de faire sur les contrôles. La doctrine fait qu'on n'a pas le droit de prendre en chasse et poursuivre un véhicule. Les services de police en patrouille, quand ils voient un individu sans casque, en roue arrière, avec un comportement dangereux, ils vont tenter de le contrôler, mais on ne peut pas prendre le risque qu'il ait ou qu'il provoque un accident. La marge de manœuvre pour arrêter ces délinquants est très limitée".

"On peut relever quand c'est possible des preuves, des plaques d'immatriculations, des images issues de la vidéosurveillance et transmettre à des collègues qui font de l'investigation, mais ça fait un surcroit d'activité qui nécessite des moyens humains. On nous demande d'intervenir là-dessus en plus de tout le reste à effectifs constants et moyens législatifs constants".