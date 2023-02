Rodéos urbains, feux d'artifice : enquête ouverte après le tournage d'un clip du rappeur Jul à Toul

Jul est l'un des rappeurs les plus populaires en France

C'est l'artiste le plus écouté du pays . Alors forcément, lorsqu'il vient dans la surprise générale tourner un clip du côté de Toul, l'effervescence est totale. À tel point que le dimanche 12 février dernier, des centaines de personnes se sont retrouvées dans le quartier de la Croix-de-Metz autour de l'artiste marseillais et de ses équipes. Ces derniers venaient rendre visite pour l'occasion au rappeur local KVRA.

Enquête en cours

Or, au cours du tournage, plusieurs rodéos urbains ont été organisés et des feux d'artifice ont été lancés, le tout "sans autorisation", selon le maire de Toul, Alde Harmand. Quelques jours après les faits, les forces de l'ordre interpellaient quatre personnes pour les placer en garde-à-vue. Elles ont toutes été libérées ce dimanche, selon le parquet de Nancy, avec un des suspects mis hors de cause. Cependant, le parquet précise également que l'enquête se poursuit après ces débordements.