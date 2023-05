Rodéos urbains : la police autorisée à utiliser des drones à Bordeaux

Le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin en avait fait la demande pour lutter contre les rodéos urbains. La préfecture de la Gironde vient d'autoriser, à partir de ce 16 mai et jusqu'au 11 juin, l'utilisation des drones par la police, pour prévenir d'éventuels runs sauvages, comme celui qui avait fait 13 blessés à Bordeaux le 14 avril, "compte tenu des risques extrêmes que ces rodéos urbains engendrent pour la sécurité des personnes, des nuisances et tensions pour le voisinage".

ⓘ Publicité

Trois zones sont concernées à Bruges et à Bordeaux, "identifiées comme des points de rassemblements réunissant entre 400 et 800 personnes" écrit la préfecture dans son arrêté. Il s'agit des secteurs du Grand Parc, du parc des expositions et du stade Matmut Atlantique et de l'éco-quartier Ginko où se situe le centre commercial Auchan-Lac.

Un renforcement des contrôles de sécurité par les forces de l'ordre est également prévu dans les semaines à venir. 859 opérations anti-rodéos ont été menées dans la métropole bordelaise sur les huit derniers mois; 8263 personnes ont été contrôlées, 1306 verbalisées et 57 personnes placées en garde à vue. 3 véhicules et 20 deux roues ont été saisis.