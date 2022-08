Rodéos urbains : la police de la Somme intensifie ses contrôles

La lutte contre les rodéos urbains s'intensifie, dans la Somme. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé 10 000 opérations sur le mois d'août, après le grave accident de Pontoise, dans le Val d'Oise, vendredi dernier. Ce mercredi, ce n'est pas aux bords des routes mais dans les caves et les locaux à vélos que les agents de la Police Nationale d'Amiens se sont mobilisés, dans le quartier Etouvie, à Amiens. France Bleu Picardie y a assisté.

à lire aussi Rodéos urbains : Gérald Darmanin annonce une nouvelle intensification des contrôles

Sous les regards de quelques riverains, une douzaine de policiers pénètrent dans les locaux à vélo, inspectent les véhicules entreposés. Quatre scooters, sans plaque et parfois en piteux état sont pris en charge. "Vous avez l'exemple typique des scooters déplaqués que l'on peut retrouver avec des jeunes qui font des rodéos sur la voie publique ou sur les pelouses", raconte la Commandante Marie-Ange Martins, cheffe de l'unité d'ordre public à la Direction départementale de la sécurité publique. Des deux-roues, souvent bien difficiles à intercepter lorsqu'ils sont en mouvement, mais qui sont généralement stockés dans ces espaces communs.

Les deux-roues sans plaque sont saisis. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

C'est grâce à une coopération avec les bailleurs que les policiers peuvent ainsi saisir ces véhicules. "On n'a pas le droit d'entreposer d'engins motorisés avec de l'essence, à cause des risques d'incendie, donc le scooter part pour objet trouvé", poursuit la Commandante. Pour le récupérer, le propriétaire devra montrer patte blanche : la carte grise à son nom. Dans les faits, selon les policiers, c'est très rare. "On va donc ponctionner à la source : on fait tous les locaux, on sait qu'ils les entreposent souvent ici. Cela évite que l'après-midi on les retrouve sur la voie publique à faire des rodéos au milieu du quartier, des gens, des enfants."

157 opérations depuis le début de l'année

"Les véhicules recherchés, c'est principalement les scooters qui n'ont pas de plaques, les scooters volés, les motocross, qui sont majoritairement utilisés pour le rodéo", ajoute le directeur de cabinet de la préfecture de la Somme, Florian Straser. "On a pu trouver il y a quelques années des quads ou il y a quelques mois, un mini-karting par exemple. Ce que l'on recherche en priorité, ce sont les véhicules que des agents ont pu voir sur la route commettre des infractions, mais qu'on n'a pas réussi à interpeller parce que souvent l'interpellation en flagrant délit est trop dangereuse. On ne fait pas de courses poursuites comme dans les films, ça mettrait en danger la vie à la fois des agents de police et des citoyens qui sont autour. Le moyen le plus efficace qu'on a et on le vérifie depuis plusieurs années, c'est de trouver, saisir et détruire les véhicules."

Les véhicules sont évacués par les agents de la police municipale. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Depuis le début de l'année, dans la Somme, 157 opérations ont été menées, en zone gendarmerie comme en zone police. Elles ont conduit à 42 contraventions et à 12 saisies de véhicules. L'an dernier, les 200 contrôles avaient permis 50 verbalisations, cinq interpellations et trois saisies, tout comme une immobilisation.