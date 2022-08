Rodéos urbains : la police tourangelle applique la consigne des trois contrôles par jour

La directive ministérielle de Gérald Darmanin, qui a demandé à chaque commissariat trois contrôles par jour sur les rodéos urbains, mobilise en moyenne une vingtaine de policiers et quatre véhicules par contrôle.

Dans la lutte contre les rodéos urbains, chaque commissariat doit réaliser trois contrôles par jour. C'est l'objectif fixé cette semaine par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, après plusieurs accidents dramatiques. "Cela nous demande beaucoup de ressource" confirme la cheffe d'Etat-Major de la DDSP d'Indre-et-Loire. "Mais nous sommes en capacité d'effectuer ces contrôles. Il n'y a pas de difficulté."

C'est à Saint-Pierre-des-Corps, ce samedi, que la police tourangelle a mené l'un de ces contrôles. Le dispositif mobilise plusieurs véhicules et une vingtaine d'agents. "Ces opérations, même si elles sont bien comprises de la population, peuvent générer de l'agressivité de la part de personnes qui sont contrôlées et qui sont en défaut de documents (...) c'est pour ça aussi qu'on est obligés d'être assez nombreux" poursuit la cheffe d'Etat-Major, présente sur le contrôle ce samedi, tout comme le sous-préfet Guillaume Saint-Cricq. Preuve de cette agressivité : une policière a été insultée et menacée en marge d'un contrôle, à Tours, dans le quartier de la Rotonde, par un homme qui a été condamné à cinq mois de prison cette semaine.

"Il faut évidemment faire ces opérations de manière pertinente, s'afficher, se montrer" explique le sous-préfet Guillaume Saint-Cricq. "Il y a une question d'ordre public, de terrain." La solution la plus efficace, c'est la saisie des véhicules concernés, estime-t-il. C'est pourquoi, en annexe de ces opérations, des investigations sont menées "dans des caves, car certaines abritent un nombre incroyable d'engins qui n'ont rien à faire sur la voie publique." Le phénomène des rodéos urbains reste maîtrisé en Indre-et-Loire, indique le sous-préfet, qui y voit aussi un effet "saisonnier" avec "le désœuvrement d'une certaine jeunesse."

16 personnes contrôlées, une interpellée pour port d'arme

Ce samedi à Saint-Pierre-des-Corps, l'opération a duré 50 minutes. "On est vite signalés" glisse une policière. Quinze véhicules ont été contrôlés, dix voitures, deux motos et trois cyclomoteurs. Pour une seule personne interpellée, le passager d'un deux-roues, porteur d'une arme blanche. Il a été emmené au commissariat.