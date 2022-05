Rodéos urbains : la police va intensifier ses contrôles dans l'agglomération de Laval

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin demande aux forces de l'ordre d'intensifier dès ce week-end les contrôles sur les axes fréquentés par les adeptes de rodéos urbains et de procéder à la saisie systématique des engins utilisés.

"Je compte sur votre implication personnelle pour mettre fin à ces désordres peu supportables", Gérald Darmanin a demandé jeudi à la police et à la gendarmerie d’intensifier dès ce week-end les contrôles sur les axes fréquentés par les adeptes de rodéos urbains.

Dans un télégramme adressé aux responsables des forces de l'ordre dont l’AFP a pris connaissance, le ministre de l’Intérieur explique "qu’à l’approche des beaux jours, la mobilisation de tous les services doit s’intensifier avec la saisie systématique des véhicules et l’interpellation des auteurs". Des centaines d'opérations sont prévues partout en France. La police de Laval va mener des contrôles samedi et dimanche dans l'agglomération.

La loi du 3 août 2018 sur les rodéos urbains a créé un délit spécifique puni d’un an de prison et 15 000 euros d’amende. Selon des données du gouvernement, les condamnations liées aux rodéos urbains ont augmenté de 1 400 % depuis 2018 et pour la seule année 2021 il y a eu une hausse de près de 40 % des condamnations.