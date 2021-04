Rodéos urbains : le maire d'Allonnes écrit au préfet de la Sarthe

Dans un courrier adressé au préfet de la Sarthe le 22 avril, le maire d'Allonnes Gilles Leproust estime qu'il y a urgence à agir contre les rodéos urbains dans sa ville et demande une attention particulière de la police nationale.

"J'ai senti une forte exaspération" : dans un courrier adressé au préfet de la Sarthe, le maire communiste d'Allonnes, près du Mans, relaie l'impatience des habitants de sa ville qui attendent des actions concrètes contre le phénomène des rodéos urbains. Gilles Leproust évoque des faits qui se sont produits lors du week-end des 17 et 18 avril, et explique qu'il appelle lui-même régulièrement la police pour signaler ces courses de motos et de quads sur la voie publique.

Une expérimentation prévue, le maire demande d'aller plus vite

Gilles Leproust indique qu'une réunion s'est tenue le 12 avril au palais de justice du Mans sur ce sujet des rodéos urbains, lors de laquelle la Procureure de la République a annoncé qu'une expérimentation allait être menée. "Mais il y a urgence à agir au plus près du terrain rapidement", estime le maire d'Allonnes. "Je souhaite qu'une attention particulière soit apportée par la police nationale afin d'essayer de trouver des réponses qui rassurent les habitants".

Secrétaire général de l'association des maires de France Ville et Banlieue, Gilles Leproust avait été auditionné par la mission parlementaire chargée il y a un an de la réflexion sur un plan de lutte contre les rodéos urbains. "Depuis, aucun retour ne nous a été fait", regrette-t-il dans ce courrier au préfet de la Sarthe.