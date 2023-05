Rodéos urbains : les forces de l'ordre intensifient les contrôles en Ile-de-France

Alors que le printemps s'installe, les autorités renforcent les contrôles contre les rodéos motorisés. Ces dernières semaines, les préfectures communiquent davantage sur les opérations menées, preuve que c'est une priorité pour le ministère de l'Intérieur.

ⓘ Publicité

2109 opérations de lutte contre les rodéos urbains en Seine-et-Marne, dans les Yvelines, en Essonne et dans le Val-d'Oise entre janvier et avril, indique la police. "Pour le premier trimestre 2023, 2062 opérations ont été effectuées, et 859 verbalisations dressées. 87 procédures ont été diligentées, 60 véhicules saisis et 80 personnes ont été interppellées" à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans Val-de-Marne, précise de son côté la préfecture de police. Mais malgré les sanctions pénales, cette pratique dangereuse est difficile à éradiquer.

Avec d'autres élus, Jean-Marie Vilain, maire Les Centristes de Viry-Châtillon, est à l'initiative de la loi de 2018 visant à sanctionner plus sévèrement les pratiquants de rodéos urbains. Il s'est emparé de cette problématique même s'il tient à préciser que sa "commune n'est pas plus concernée que d'autres". Il s'exprime à condition que l'on ne "stigmatise pas encore les banlieues" car ce phénomène "touche aussi les zones rurales". Il préfère d'ailleurs le terme de rodéo motorisé à celui de rodéo urbain.

Cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés , l'édile considère qu'"il y a peu de choses à améliorer" si ce n'est une meilleure application du texte. "C'est bien de faire des loi mais c'est bien aussi que la justice suive. Je sais qu'il y a un manque de personnel mais la justice fait partie de la solution".

Faut-il encore durcir la loi ?

Les pratiquants de rodéos motorisés risquent une peine d'un an d'emprisonnement et jusqu'à 15.000 euros d'amende. "Les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30.000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en réunion", précise la loi. Elles peuvent être encore plus lourdes en cas de circonstances aggravante (conduite sous l'emprise de stupéfiants ou de l'alcool, défaut de permis) : trois ans d'emprisonnement et 5.000 euros d'amende. Les engins peuvent aussi dans être détruits mais ce n'est pas systématique regrette Jean-Marie Vilain*. "Je pense

qu'on peut encore aller beaucoup plus loin, si on veut marquer les esprits. C'est un peu le portefeuille. Ces scooters moto-cross coûtent peuvent coûter jusqu'à 5.000 euros. Une fois qu'ils en auront perdu deux ou trois, je pense que ça les fera peut être réfléchir."*

L'élu estime que l'usage de drones "peut faire partie de la solution pour améliorer la situation" même si "ce n'est pas LA solution". "Un drone peut permettre de suivre le véhicule et voir où il est garé pour ensuite procéder à l'interpellation", estime-t-il. Par ailleurs, Jean-Marie Vilain estime que cela évite les courses poursuites. "Elles sont dangereuses pour tout le monde, même pour les passants". Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a envoyé un message aux préfets pour les encourager à utiliser des drones pour lutter contre les rodéos urbains.