Rodéos urbains : "les policiers ont besoin d'une vraie volonté politique" dénonce un syndicat lorrain

Trois opérations de contrôles de rodéos urbain par jour et par commissariat. Voilà la demande du Ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui fait de la lutte contre cette pratique une priorité. Mais pour le syndicat Unité SGP Police FO en Meurthe-et-Moselle, cette annonce relève de l'opération de communication.

"Ni plus ni moins que des contrôles routiers"

"Je ne doute pas de la volonté du Ministre, mais il y a une réalité du terrain et des instructions données qui ne correspondent pas" explique Abdel Nahass, secrétaire départemental d'Unité SGP Police FO en Meurthe-et-Moselle. Actuellement, les policiers ont pour instruction de ne pas poursuivre les personnes pratiquant des rodéos urbains si celles-ci refuse de s'arrêter.

Si vous trouvez un individu qui s'arrête lorsqu'il aperçoit les policiers alors qu'il commet un acte délictuel, il faudra m'appeler

"On parle de lutte contre les rodéos urbains, mais c'est faux : il ne s'agit ni plus ni moins que de contrôles routiers comme les policiers en font quotidiennement" précise le syndicat. Ce qui mènera donc, selon lui, à des opérations menées pour "cocher des cases". "On peut les faire, ces trois contrôles par jour, mais à force de vouloir être au four et au moulin, on finit par ne plus être nulle part. Il faut une véritable volonté politique".

Demande de soutien du Ministre de la Justice

Par ailleurs, Abdel Nahass pointe du doigt l'absence de prise de parole de la part du Ministre de la Justice sur le sujet.

Il faut que le gouvernement parle d'une seule voix. Où est le Ministre de la Justice sur ce sujet ?

Il prend pour exemple la technique dite "du tamponnage", qui consiste à poursuivre les auteurs de rodéos urbains et de percuter leur véhicule pour les déstabiliser. Une pratique mise en place au Royaume-Uni, et dont l'instauration en France est défendue par certains politiques. "Si demain monsieur Darmanin nous dit de pratiquer cette technique, il oublie une chose importante : la justice. Qui protège le policier dans on action ? Personne. Le policier sera poursuivi par un magistrat." Le syndicat ajoute que la loi actuelle est bien connue des auteurs de rodéos urbains, qui "agissent donc en toute impunité".