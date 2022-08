Rodéos urbains : plus d'une soixantaine de contrôles en Drôme depuis le début de l'année

Gérald Darmanin veut accentuer la lutte contre les rodéos urbains. La sensibilisation sur le phénomène auprès des commissariats français a commencé dès mai 2021, et la police drômoise indique ce mercredi à France Bleu Drôme Ardèche constater d'ores et déjà les effets des différentes actions menées dans le département depuis cette date.

Jean-Christophe Lagarde, le directeur départemental adjoint de la sûreté publique, rapporte que la police de la Drôme a déjà réalisé plus d'une soixantaine de contrôles dédiés dans le département, dressé une centaine de verbalisations et saisi cinq motos depuis le début de l'année.

La plupart des actions ont eu lieu à Valence. "Principalement dans l'est de l'agglomération. On avait sur le département sporadiquement quelques manifestations de ce phénomène également à Romans et Montélimar" constate Jean-Christophe Lagarde, _"on a mené une grosse action notamment sur Valence et Romans avec les polices municipales. A force d'opérations systématiques le vendredi soir sur des zones périphériques - je pense aux plateaux des Couleures où on avait des manifestations de rodéos, le phénomène n'a pas disparu mais s'est amenuisé."_

Cela n'empêche pas d'accentuer encore ces opérations, conformément aux consignes données par le ministre de l'Intérieur. Cela passe notamment par une organisation des contrôles par les différents services de police. "Les instructions, c'est l'occupation de la voie publique au quotidien, mais cette fois-ci centrée sur le contrôle des véhicules qui pourraient avoir un comportement incivique. Cela fait d'ailleurs partie de nos missions quotidiennes" ajoute le directeur départemental adjoint de la sûreté publique en Drôme.

En Ardèche, la police explique que le département échappe aux phénomènes des rodéos urbains, mais va également répondre aux demandes du ministère, en renforçant les contrôles sur les deux-roues, en particulier en cas de constat de nuisances sonores.