Rodéos urbains : "Prendre en chasse une moto sans stratégie, c'est faire prendre des risques à tout le monde"

Avec la saison estivale, les rodéos urbains sont fréquents en Moselle. Un phénomène qui touche les villes comme la campagne, et contre lequel un travail d'enquête dans l'ombre est bien plus efficace que des courses poursuites en pleine rue, explique le patron de la police en Moselle.

C'est une vidéo choc, diffusée depuis le début du mois de juillet par la mairie de Woippy sur les réseaux sociaux. Elle commence comme une pub pour une motocross, avec roues arrières et descriptif des caractéristiques techniques, tournée dans les rues de Woippy. Jusqu'à ce que la moto heurte une petite fille, sur un passage piéton. Un ourson tombe à terre, on entend des pleurs et une sirène des pompiers au loin : "Chloé, 5 ans, n'amortit pas les chocs".

76 procédures en Moselle depuis début 2020

Le maire Cédric Gouth a eu l'idée de ce spot à la manière des clips de la sécurité routière, tourné avec un réalisateur célèbre et un pilote de motocross professionnel : "C'est une décision, suite à la circulation de plus en plus fréquente de motos, sur Woippy comme ailleurs. On s'est dit qu'il fallait qu'on soit un peu plus choc, là on a pris le cas d'une enfant qui peut être une fille, une soeur. Mais ça existe ailleurs, en Suisse notamment ils ont des vidéos bien plus choc", explique l'élu. "Le but, c'est de faire réagir".

La date de sortie n'a pas été choisie au hasard. Les rodéos sont un sport d'été. La police nationale a ouvert 76 procédures sur ce type de conduite dangereuse depuis le début de l'année, dont 42 depuis le début du mois de mai. Il y a encore une semaine, le soir du dimanche 2 août, un conducteur torse nu qui roulait sur les voies du Mettis à Woippy a été identifié par les caméras de vidéosurveillance, après un refus d'obtempérer. Et "d'autres procédures sont en cours", indique le maire, qui communique à tout va sur sa page Facebook.

Metz, Thionville, Forbach... et même la campagne

On pourrait penser un peu vite le phénomène limité à Woippy, Borny et autres "quartiers" messins. Mais selon le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP), le patron de la police en Moselle, le phénomène touche tout le département : "Ça se répartit à peu près équitablement entre Metz, Forbach et Thionville", indique Philippe Tireloque. Et même en zone gendarmerie, en dehors des grandes villes de Moselle. La police assure prendre ce type de délit très au sérieux.

Partir derrière une moto sans avoir une stratégie opérationnelle et sans être suffisamment en nombre, c'est faire prendre des risques à tout le monde, à la population comme aux policiers

Pourtant, dans les commentaires de riverains sous les publications choc du maire de Woippy, une rengaine revient : les habitants, excédés surtout par le bruit des motos, quads et voitures aux moteurs ronflants, s'indignent de ne pas voir de voitures de police à leurs trousses. "Je comprends cette frustration", répond Philippe Tireloque. "Mais on ne peut pas comme ça, d'initiative, faire des chasses derrières des engins motorisés", assure le DDSP : "Partir derrière une moto sans avoir une stratégie opérationnelle et sans être suffisamment en nombre, c'est faire prendre des risques à tout le monde, à la population comme aux policiers". En 2010, un jeune homme était mort à Woippy et deux autres gravement blessés après une chute alors qu'ils étaient poursuivis par la police.

La vidéosurveillance, clé de la lutte contre les rodéos

"On fait un travail qui est moins visible, je suis d'accord, mais qui est beaucoup plus efficace", explique le patron de la police : "Un travail qui consiste surtout à utiliser massivement la vidéosurveillance. La plupart des affaires qu'on fait, ce sont rarement des interpellations en flagrant délit. On prend le temps d'élucider à froid ces affaires, d'identifier les machines et les auteurs. Le but pour moi dans tout ça, c'est quand même de fournir au juge un dossier dans lequel l'auteur est bien identifié pour qu'il puisse être condamné".

Le travail consiste surtout à utiliser massivement la vidéosurveillance. On prend le temps d'élucider à froid ces affaires, d'identifier les machines et les auteurs

A Woippy, le maire assure que l'installation de caméras de vidéosurveillance a permis de lutter efficacement contre ce type de délit. Les voies du Mettis, larges et faites de longues lignes droites, semblent idéales pour s'adonner à des roues arrière ou des pointes de vitesse. "En vérité, elles sont très dangereuses, surtout quand le sol est mouillé parce que le revêtement est extrêmement glissant", affirme Cédric Gouth. Surtout, elles sont désormais truffées de caméras de vidéosurveillance, qui permettent à la police municipale de coincer les pilotes du dimanche.

Une loi plus répressive, mais peu de poursuites

La loi est aussi plus dure désormais. Une loi a été votée en 2018 pour durcir les sanctions, spécifiquement contre les rodéos. En commençant par définir ce qu'est un rodéo : "Le fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence [...] qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique", dit le texte.

Avant cette loi, les rodéos étaient sanctionnés comme des conduites dangereuses. Ils sont désormais punis avec des peines plus lourdes, un an d'emprisonnement et 15.000€ d'amende. Sur les 76 procédures engagées depuis le début de l'année en Moselle, beaucoup ont été sanctionnées d'une simple amende. Seules cinq ont donné lieu à des poursuites judiciaires. Le rodéo en quads et motos le soir de la fête de la musique, à l'intérieur du plateau piétonnier du centre-ville de Metz, en fait partie.