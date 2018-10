Rodez, France

Les obsèques de Pascal Filoé, le chef de la police municipale, ont débuté de jeudi à 14h sur la place d'Armes de Rodez, en présence d'Edouard Philippe, par un hommage national. "Pascal Filoé, vous avez été un exemple", a notamment déclaré le premier ministre, s'adressant au défunt, dont le cercueil était positionné au milieu de la place. L'homme de 45 ans, poignardé devant la mairie de la ville il y a une semaine, s'est vu remettre la légion d'honneur à titre posthume.

La suite de l'hommage est plus discret : la cérémonie religieuse débute à 15h dans la cathédrale, et les photos et vidéos y sont interdites, sur demande de la famille, qui tient aussi à ce que personne ne déambule au sein de l'édifice durant les trois-quarts d'heure consacrés au défunt. Pascal Filoé est ensuite enterré en toute intimité au cimetière de Rodez.

La capitale de l'Aveyron tourne au ralenti ce jeudi après-midi : seules les écoles et les crèches sont ouvertes normalement. Presque tous les services municipaux seront fermés jusqu'à 16h30. Les commerçants sont également invités à fermer boutique entre 14h et 15h.

Poignardé de neuf coups de couteau

Jeudi dernier, Pascal Filoé, le directeur de la police municipale était au travail, dans le centre de Rodez, devant les locaux de la police municipale de la ville, lorsqu'il a été agressé par un habitant de la ville âgé de 39 ans, qui le poignarde avec un couteau. L'homme de 45 ans est mort de ses blessures deux heures plus tard à l'hôpital.

Le suspect, interpellé rapidement après les faits, était en conflit avec la municipalité. Ne détenant pas de permis pour posséder un chien de deuxième catégorie - considéré comme dangereux - il s'était vu retirer l'animal.

