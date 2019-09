Roger Godino, le créateur de la station des Arcs est mort

Le Savoyard Roger Godino est mort à l'âge de 89 ans.

En Pays de Savoie, on connaît évidemment cet ancien polytechnicien comme le créateur et l'aménageur de la station de ski des Arcs il y a 50 ans avec notamment les frères Blanc et un collectif d’architectes dont Charlotte Perriand et Guy Rey-Millet.

Mais l'homme d'affaires Roger Godino avait aussi plusieurs autres engagements variés : après avoir présidé la Maison de la France (devenue Atout France, opérateur touristique), il est devenu président d’Action contre la faim. Président également de la Fondation Roger Godino (1994) qui soutient des actions culturelles, humanitaires ou écologiques notamment, il a créé plusieurs associations comme la fondation Terra Nova.

Roger Godino a également été conseiller auprès du Premier ministre Michel Rocard de 1988 à 1991.

Passionné par le management, Roger Godino fut aussi le co-fondateur de l’INSEAD, Institut Européen d’Administration des Affaires.