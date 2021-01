Romainville : le maire signale en justice l'ancien site industriel Wipelec

Nouvel épisode dans le feuilleton "Wipelec" à Romainville (Seine-Saint-Denis). Le maire, François Dechy (DVG), élu en juin dernier, annonce avoir fait un signalement auprès de la procureure de la République de Bobigny pour dénoncer l'entreprise.

Les riverains alertent depuis des années

Wipelec est une ancienne usine de traitement chimique des métaux lourds, en activité de 1990 à 2003, entre les rues de Oseraies et rue des Ormes, au milieu d'une zone pavillonnaire habitée. Plusieurs habitants et associations de riverains ont saisi la justice, en 2016 puis en 2018, pour "mise en danger de la vie d'autrui" à cause de la pollution au trichloréthylène dont ils s'estiment victimes. D'après l'association "Romainville Sud", qui a porté plainte, 23 cas de cancers dont 21 décès ont été recensés ces dernières années dans le quartier. L'Agence régionale de santé avait diligenté une enquête épidémiologie en 2016.

Depuis le départ de Wipelec, le site a été racheté par la société Ginko qui l'a revendu au promoteur immobilier Alios qui devrait y construire des logements. L'ancienne maire, Corinne Valls (DVG) a délivré un premier permis de construction en octobre 2018 et un second en mai 2020, juste avant le second tour des élections municipales, élections auxquelles elle ne se représentait pas et alors que la préfecture du 93 avait émis depuis 2010, 17 arrêtés à l'encontre de l'entreprise Wipelec. "Il ressort clairement que la pollution du site a très largement impacté les riverains en polluants dangereux avec des niveaux d'exposition extrêmement préoccupants", affirme François Dechy.

Signalement à la justice

Dans un communiqué publié lundi 11 janvier, le maire de Romainville annonce donc avoir "opéré un signalement auprès de la procureure de la République à l'encontre de la société Wipelec en indiquant que la ville serait prête à se porter civile". Il fait référence à l'article 40 du Code de procédure pénale qui oblige "toute autorité constituée qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un délit ou d'un crime, à le faire connaître aux autorités judiciaires". Pour François Dechy,_"le comportement du pollueur qui a construit sa propre défaillance et attaque les arrêtés préfectoraux ne saurait rester sans réponse face aux dégâts engendrés"_.

Et nouvelle expertise

Le nouveau maire (qui compte parmi ses adjoints un des représentants de l'association "Romainville Sud" - Vincent Pruvost), se dit contraint de prendre un arrêté d'encadrement des travaux de dépollution, comme le prévoit la loi. Malgré tout, François Dechy annonce avoir mandaté en fin d'année, le cabinet d'experts indépendant SolPol, spécialisé dans l'étude des sites et sols pollués "pour nous apporter son appui technique sur le suivi de la dépollution, afin, le cas échéant, de renforcer l'arrêté si cela s'avère nécessaire". Si les valeurs de pollution relevées dépassent les normes, la mairie n'exclut pas de faire arrêter les travaux. Les premières expertises sont attendues d'ici la fin du mois de janvier.