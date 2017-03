Romans : 1083 reçoit une nouvelle machine et continue sa croissance

L' avenue Gambetta à Romans, dans la Drôme, a été coupée ce jeudi matin, le temps de l'installation d'une imposante machine dans l'atelier de confection de l'entreprise 1083.

L'avenue Gambetta à Romans, dans la Drôme, a été coupée ce jeudi matin, le temps de l'installation d'une imposante machine dans l'atelier de confection de jeans de l'entreprise 1083.

Un découpeur numérique de 4m80 de long

L'entreprise 1083 à Romans a reçu, ce jeudi, un découpeur numérique de près de 5 mètres de long. © Radio France - Lauriane Delanoë

Ce découpeur numérique, fabriqué en France, fait 4,80 mètres de long et de 2,72 de large. Il est indispensable pour l'entreprise romanaise qui doit s'installer dans l'usine historique des chaussures Jourdan d'ici un an.

"On doit augmenter notre capacité de production ; couper à la main le denim était trop long, ça nous ralentissait" explique le patron de 1083, Thomas Huriez.

"Grâce à ce découpeur numérique, on va pouvoir travailler plus vite, c'est très encourageant !"

1083 veut encore grandir !

"On ne sait pas trop à quel niveau de vente on sera dans 4 ans" explique Thomas Huriez, confiant. "On sait que pour être rentable chez Jourdan, il faut qu'on vende entre 30.000 et 40.000 jeans par an ; aujourd'hui on en vend 15.000".

"30.000 à 50.000 jeans par an, c'est la population de Valence ou de Romans chaque année, donc c'est pas énorme sachant que le gros de notre activité c'est le e-commerce donc c'est partout en France" insiste Thomas Huriez.