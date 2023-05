Romans-sur-Isère : des dizaines d'individus cagoulés agressent des habitants du quartier de la Monnaie

Tard dans la soirée de ce dimanche 28 mai 2023 à 23h10, des dizaines d'individus cagoulés ont surgi dans le quartier de la Monnaie de Romans-sur-Isère (Drôme), place Hector-Berlioz. Ils sont arrivés sur des motos et en voiture. Cagoulés et munis de barres de fer et de battes de baseball, ils auraient crié selon les témoins "Fontbarlettes" avant d'agresser à l'arme blanche des habitants du quartier. Dans l'affolement, certains habitants ont relaté avoir entendu des coups de feu.

ⓘ Publicité

Lorsque les policiers sont arrivés, les agresseurs avaient pris la fuite. Il n'y a pas eu d'interpellation. Après ces violences, quatre Romanais se sont présentés à l'hôpital. Certains étaient blessés au couteau. Une des quatre victimes avait une plaie assez profonde. Sur place, les policiers n'ont retrouvé aucune douille.