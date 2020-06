Romans : des policiers caillassés alors qu'ils enquêtent sur le braquage d'un bureau de tabac

Ces deux policiers romanais ont été pris pour cible vers 15 heures ce mardi après-midi. Accueillis à la Monnaie par une bande d''une dizaine de jeunes qui ont caillassé leur voiture. Deux vitres ont été cassées. Les policiers revenaient pour enquêter sur le vol à main armé assez violent commis lundi en fin de journée au tabac PMU du quartier.

Gérant frappé à coup de crosse

Deux hommes cagoulés et tenant des armes de poing ont braqué l’établissement lundi vers 18 heures. Pendant que l'un des braqueurs neutralisait le gérant en le frappant à la tête à coup de crosse, le second exigeait que la gérante lui ouvre la caisse. Les deux voleurs armés sont repartis avec de l'argent, des cartouches de cigarettes et ils n'ont pas oublié d’endommager l’écran de vidéo-protection avant de s'enfuir. C'est donc pour poursuivre leurs investigations sur ce braquage, que les deux policiers sont revenus à la monnaie ce mardi.

Renforts de Valence

Cette enquête a t'elle dérangé certains jeunes, ou ce caillassage en règle n’était il dû qu'au désœuvrement ? Personne ne peut le savoir pour l'instant, mais des renforts policiers de Valence ont du être appelés pour ramener le calme à la Monnaie. Les dix jeunes caillasseurs se sont dispersés lorsque les policiers en tenue sont entrés dans le quartier. Tout est rentré dans l'ordre vers 17 heures., et certains habitants ont remercié les forces de l'ordre d'avoir sécurisé le secteur.